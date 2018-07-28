У Шараповой новая любовь. Это конец карьеры?

«Чего теперь ждать от Шараповой? Ничего»

После провала на Уимблдоне она внезапно сокращает игровой график и снимается с турнира в Сан-Хосе, а в социальных сетях вместо привычных фото с тренировок публикует снимки с популярных мировых курортов. Фанаты все чаще видят ее в компании бойфренда — миллионера Александра Гилкса , и ходят слухи, что не за горами свадьба. Надолго ли зачехлила ракетку Мария Шарапова — выясняла «Лента.ру»

«Я не буду играть до 30 лет»

В апреле 2018 года Марии Шараповой исполнился 31 год. 10 лет назад в одном из интервью она заявила: «Я не буду играть до 30 лет, это точно. Надеюсь, что к этому времени у меня будет хороший муж и несколько детей. Когда у меня родится ребенок, о теннисе я забуду». Рассуждая так в 2008-м, Мария еще не знала, что судьба уготовила ей несколько сюрпризов. В 2016 году допинг-проба теннисистки дала положительный результат на мельдоний. После 15 месяцев «отсидки» за нарушение Шарапова задалась целью доказать всему миру, что не сломалась и готова вернуться в элиту. Речь уже не шла о жизни образцово-показательной жены: «Я буду играть до тех пор, пока меня не унесут с корта», — написала она в автобиографии.

Но возвращение давалось нелегко. Шараповой понадобилось больше года, чтобы войти в тридцатку лучших теннисисток мира. Старые травмы, недопонимания с тренером, проблемы с набором формы — все это привело Шарапову к тяжелому психологическому кризису. Доха, Индиан-Уэллс, Штутгарт — ни на одном из этих турниров она не сыграла больше одного матча. Весной Мария решилась на смену тренера, вернувшись к сотрудничеству с Томасом Хогстедтом . Поначалу это действительно работало. У Марии наконец начала проходить первая подача, получались укороченные удары, а главное — появился огонь в глазах. Но все хорошее когда-то заканчивается, а в случае с Шараповой это случилось очень быстро. В мае на « Ролан Гаррос » она вновь принялась бить рекорды по количеству двойных и невынужденных ошибок.

Несмотря на это именно весна 2018 года стала самым удачным временем после возвращения. Связка Мадрид — Рим (два полуфинала) дали Шараповой запас очков в рейтинге, а фанатам — надежду. Правда, после Открытого чемпионата Франции, где россиянка проиграла в четвертьфинале, Мария целый месяц отдыхала и почти не готовилась к травяному сезону. На Уимблдоне в начале июля это вылилось в поражение в первом же круге.

Теперь Шарапова вновь не играет уже месяц. Сначала она объясняла это проблемами со здоровьем, потом и вовсе перестала комментировать отсутствие в туре. За нее говорят фотографии в социальных сетях: пляжи, вечеринки, рестораны, бойфренд-миллионер и никакого тенниса (или он остается за кадром). Неужели сказанное в 2008 году сбудется, и Марии никогда больше не покорятся высоты, о которых она так смело мечтала еще пару лет назад?

Счастье в личной жизни

Впервые Шарапову увидели в компании британского предпринимателя Александра Гилкса в конце января в аэропорту Лос-Анджелеса. Сразу поползли слухи, что Гилкс — ее новый возлюбленный. Те, кто эти слухи пускал, вроде бы не ошиблись. В сети продолжают появляться все новые снимки, на которых видно, как Мария и Александр проводят время вместе.

Известно о Гилксе достаточно, хотя в России он никогда не был популярен. Владелец аукционного дома, бывший кавалер сестры Кейт Миддлтон и подруги Меган Маркл, Александр увлекается живописью (фанаты заметили, что в Instagram Шараповой стало больше фото из картинных галерей) и говорит по-русски. На протяжении трех лет он входил в список ста самых влиятельных людей в мире искусства по версии издания Art + Auction и появлялся на обложках глянцевых журналов. Состояние 38-летнего британца оценивается в несколько миллионов фунтов стерлингов, на Туманном Альбионе он завидный жених. Впрочем, Шарапову вряд ли интересуют его деньги: заработанных ею призовых и гонораров за рекламу хватит, чтобы в достатке жили если не правнуки Марии, то внуки — точно.

Россиянка эти отношения афишировать не стремится. Возможно, виной тому — горький опыт прошлого, когда развивавшиеся у всех на глазах романы с баскетболистом Сашей Вуячичем и теннисистом Григором Димитровым заканчивались разрывом.

А Серена в порядке

Шарапова вынужденно отправилась на покой почти одновременно со своей принципиальной соперницей — Сереной Уильямс. Только американке пришлось покинуть корт по более приятному случаю — рождению дочери. После родов у американки появились серьезные проблемы со здоровьем: она перенесла операцию на сосудах, и теперь ей приходится постоянно носить компрессионную одежду. Nike даже представил для нее специальный костюм «женщины-кошки» и «супергероя», как его назвала сама Серена.

Первая после возвращения встреча Уильямс и Шараповой должна была состояться на «Ролан Гаррос»-2018, но за полчаса до матча американка снялась с турнира. Кому-то показалось, что она испугалась, но официальная причина невыхода на корт — травма руки. Как бы то ни было, сейчас Серена в порядке. Возвращение было для нее тяжелым, но, в отличие от Шараповой, американка уже пришла в форму. На прошедшем Уимблдоне Уильямс даже дошла до финала, где, правда, проиграла немке Анжелик Кербер (3:6, 3:6).

Следующий турнир в календаре Шараповой — Монреаль. Он стартует 4 августа. Потом — Цинциннати. Сыграет ли там Мария — известно только ей самой. Интересно, что россиянка заявлена на оба турнира, но даты их проведения накладываются друг на друга. Финал Монреаля назначен на 12 августа, а Цинциннати начинается 11-го. Это значит, что Шарапова либо не рассчитывает дойти до финала в Канаде, либо снимется с одного из турниров.

На данный момент она занимает комфортную 22-ю строчку мирового рейтинга, и это место позволяет быть сеяной почти на любом турнире. Впрочем, «комфортным» это положение стало недавно: максимализма поубавилось, и с мотивацией стало тяжело.

«Чего теперь ждать от Шараповой? Ничего. Ей нужно просто играть побольше», — сказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, который в последнее время только и делает, что оправдывает бывшую первую ракетку мира.

Не исключено, что время простоя в карьере Шараповой скоро закончится. Такое ведь уже случалось. Тем более, впереди — хардовый сезон, традиционно успешный для россиянки. Хотя Мария несколько раз и намекала о скором завершении карьеры, пока она не говорила об этом серьезно. Главная задача теперь — попытаться найти баланс между личным и профессиональным. Но сможет ли Шарапова и дальше противостоять соблазнам жизни вне корта — большой вопрос.