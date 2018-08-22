Ещё
Шарапова в десятке самых высокооплачиваемых спортсменок
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шарапова вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира 

ТК «Звезда» + ещё 144 22 августа 2018
Теннисистка расположилась на пятом месте ежегодного рейтинга журнала Forbes, заработав 10,5 миллионов долларов.
Российская теннисистка Мария Шарапова вошла в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира, представленный журналом Forbes. По данным за 2018-й год, Мария находится на пятом месте в списке с доходом с 10,5 миллионов долларов, которые ей удалось заработать в этом году.
Как подсчитало издание, один миллион долларов Мария заработала благодаря призовым деньгам за победы на теннисных турнирах, а еще девять с половиной миллионов ей принесли доходы от рекламных контрактов с брендами Nike, Head, Porsche и Evian. Кроме того, Мария получает доход от собственного бизнеса — марке сладостей Sugarpova, которая представлена в 22 странах мира.
В 2017-м россиянка отсутствовала в подобном рейтинге Forbes, впервые не попав туда с 2005 года.
Первую строчку списка в этом году заняла соперница Шараповой, теннисистка Серена Уильямс — ее заработок составил 18,1 миллион долларов.
ТК «Звезда»: последние новости
Наоми Осака обыграла Серену Уильямс в финале US Open Серена Уильямс устроила скандал и оскорбила судью в финале US Open Кличко пролил краску на лист бумаги и назвал это картиной
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке5
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту44
Умер Валентин Чайкин16
Бывшая российская спортсменка выступила против России3
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение