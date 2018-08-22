Шарапова в десятке самых высокооплачиваемых спортсменок

Шарапова вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира

Теннисистка расположилась на пятом месте ежегодного рейтинга журнала Forbes , заработав 10,5 миллионов долларов.

Российская теннисистка Мария Шарапова вошла в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира, представленный журналом Forbes. По данным за 2018-й год, Мария находится на пятом месте в списке с доходом с 10,5 миллионов долларов, которые ей удалось заработать в этом году.

Как подсчитало издание, один миллион долларов Мария заработала благодаря призовым деньгам за победы на теннисных турнирах, а еще девять с половиной миллионов ей принесли доходы от рекламных контрактов с брендами Nike, Head, Porsche и Evian. Кроме того, Мария получает доход от собственного бизнеса — марке сладостей Sugarpova, которая представлена в 22 странах мира.

В 2017-м россиянка отсутствовала в подобном рейтинге Forbes, впервые не попав туда с 2005 года.