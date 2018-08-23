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Кузнецова сыграет с Винус Уильямс на US Open
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Кузнецова сыграет с Винус Уильямс в первом круге US Open 

ТАСС + ещё 90 23 августа 2018
Фото: AP Photo/Nick Wass
Российская теннисистка Светлана Кузнецова встретится с американкой Винус Уильямс в первом круге четвертого в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в Нью-Йорке.
Кузнецова и Уильямс играли друг с другом 10 раз. Впервые теннисистки встретились в 2003 году в первом круге Открытого чемпионата Австралии, победу тогда одержала американка. Кузнецова пять раз побеждала Уильямс, американка также пять раз оказывалась сильнее россиянки. Последний раз теннисистки встречались на турнире в Майами в 2017 году, победа в том матче осталась за Уильямс.
US Open пройдет с 27 августа по 9 сентября. Призовой фонд турнира составляет $53 млн
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