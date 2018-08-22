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Лендл стал тренером Зверева
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СМИ: бывшая первая ракетка мира Лендл стал тренером немецкого теннисиста Зверева 

ТАСС + ещё 7 22 августа 2018
Фото: AP Photo/Dita Alangkara
Чехословацкий и американский теннисист, экс-первая ракетка мира Иван Лендл будет тренировать немца Александра Зверева. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на менеджера Лендла Джерри Соломона.
Сотрудничество специалиста и 21-летнего теннисиста начнется с Открытого чемпионата США, основной этап которого стартует 27 августа. Сам наставник отметил, что с нетерпением ждет начала работы со спортсменом.
"Саша [Зверев] имеет уникальный набор навыков и великолепную подготовку. Я с нетерпением жду начала нашего сотрудничества, чтобы помочь ему достичь своих целей", — сказал Лендл.
Зверев занимает четвертую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету спортсмена девять титулов ATP в мужском одиночном разряде. Однако Зверев ни разу не доходил дальше четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема. Лучшим его результатом является четвертьфинал на Открытом чемпионате Франции по теннису в 2018 году.
Ранее Лендл уже работал с немецким теннисистом, но сотрудничество носило временный характер. Также специалист тренировал британца Энди Маррея. Под руководством Лендла он в 2016 году выиграл Открытые чемпионаты Австралии и Франции, а также Уимблдон, став первой ракеткой мира.
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