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Кафельников может попасть в Международный зал славы
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Кафельников претендует на попадание в Международный зал теннисной славы 

Газета.Ru + ещё 23 22 августа 2018
Фото: РИА Новости
Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников может быть включен в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте, пишет ТАСС.
Кроме того, в список кандидатов на включение вошли швед Йонас Бьоркман, испанец Серхи Бругера, серб Горан Иванишевич, испанка Кончита Мартинес, австриец Томас Мустер, китаянка Ли На и француженка Мэри Пирс.
О включении в Зал славы будет объявлено в январе 2019 года. Впервые в истории в голосовании будут участвовать и обычные болельщики, также свой выбор сделают члены Зала славы, журналисты и историки тенниса.
Болельщики смогут проголосовать с 27 августа по 7 октября на сайте vote.tennisfame.com.
44-летний Кафельников является триумфатором Открытого чемпионата Франции 1996 года в одиночном разряде, в 1996, 1997, 2002 годах россиянин побеждал в Париже в парном разряде. Он стал первым российским теннисистом, выигравшим турнир серии Большого шлема в одиночном разряде. Кафельников является последним игроком, который побеждал на одном турнире серии Большого шлема в одиночном и парном разрядах. На протяжении шести недель (3 мая — 13 июня 1999 года) россиянин был первой ракеткой мира.
Единственным россиянином, включенным в Зал, является Марат Сафин.
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