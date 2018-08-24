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Серене Уильямс запретят наряжаться в кошку
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Серене Уильямс запретят наряжаться в кошку на «Ролан Гаррос» 

Газета.Ru + ещё 14 24 августа 2018
Фото: Reuters
Глава Федерации тенниса Франции Бернар Гьюдичелли заявил, что на "Ролан Гаррос" будет ужесточен дресс-код для спортсменов, передает "Советский спорт".
Руководитель организации отметил, что причиной к принятию мер послужил наряд Серены Уильямс, которая в одном из поединков играла в образе кошки из вымышленной страны Ваканды.
"Мы попросим производителей уведомлять нас, какую форму они готовят. Я считаю, что иногда они заходят слишком далеко. Например, форма Серены в этом году — такое больше не принимается. Вы должны уважать игру и соревнования", — цитирует Гьюдичелли в своем твиттере журналист Кристофер Клири.
Ранее сообщалось, что Серена Уильямс объяснила крупнейшее поражение в карьере мыслями о смерти сестры.
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