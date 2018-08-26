Россиянин Медведев поднялся на 21 позицию в рейтинге ATP

Россиянин Даниил Медведев поднялся с 57-го на 36-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

22-летний Медведев на текущей неделе стал победителем турнира ATP в Уинстон-Сейлеме. Этот титул стал вторым в карьере россиянина. 36-я позиция в рейтинге является наивысшей в карьере Медведева.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло.

Рейтинг ATP от 26 августа:

26 (27). Карен Хачанов (Россия) — 1525…

36 (57). Даниил Медведев (Россия) — 1182…

38 (37). Андрей Рублев (Россия) — 1145…

80 (80). Евгений Донской (Россия) — 718.