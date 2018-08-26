Медведев поднялся на 21 позицию в рейтинге ATP

Россиянин Даниил Медведев поднялся с 57-го на 36-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
22-летний Медведев на текущей неделе стал победителем турнира ATP в Уинстон-Сейлеме. Этот титул стал вторым в карьере россиянина. 36-я позиция в рейтинге является наивысшей в карьере Медведева.
Карен Хачанов поднялся с 27-го на 26-е место. Андрей Рублев опустился с 37-й на 38-ю позицию. Евгений Донской остался на 80-й строчке.
В первой десятке рейтинга изменений не произошло.
Рейтинг ATP от 26 августа:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10040 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7080
3 (3). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5500
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4845
5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4615
6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4445
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4445
8 (8). Григор Димитров (Болгария) — 3790
9 (9). Доминик Тим (Австрия) — 3485
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 3435…
26 (27). Карен Хачанов (Россия) — 1525…
36 (57). Даниил Медведев (Россия) — 1182…
38 (37). Андрей Рублев (Россия) — 1145…
80 (80). Евгений Донской (Россия) — 718.