Ещё
Медведев поднялся на 21 позицию в рейтинге ATP
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянин Медведев поднялся на 21 позицию в рейтинге ATP 

ТАСС + ещё 9 26 августа 2018
Фото: EPA
Россиянин Даниил Медведев поднялся с 57-го на 36-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
22-летний Медведев на текущей неделе стал победителем турнира ATP в Уинстон-Сейлеме. Этот титул стал вторым в карьере россиянина. 36-я позиция в рейтинге является наивысшей в карьере Медведева.
Карен Хачанов поднялся с 27-го на 26-е место. Андрей Рублев опустился с 37-й на 38-ю позицию. Евгений Донской остался на 80-й строчке.
В первой десятке рейтинга изменений не произошло.
Рейтинг ATP от 26 августа:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10040 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7080
3 (3). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5500
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4845
5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4615
6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4445
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4445
8 (8). Григор Димитров (Болгария) — 3790
9 (9). Доминик Тим (Австрия) — 3485
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 3435…
26 (27). Карен Хачанов (Россия) — 1525…
36 (57). Даниил Медведев (Россия) — 1182…
38 (37). Андрей Рублев (Россия) — 1145…
80 (80). Евгений Донской (Россия) — 718.
ТАСС: последние новости
Сербский теннисист Джокович в третий раз выиграл US Open Хачанов и Герасимов начнут матчевую встречу сборных России и Белоруссии в Кубке Дэвиса Встреча российских теннисисток в первом круге US Open завершилась победой Звонаревой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке5
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту44
Умер Валентин Чайкин16
Бывшая российская спортсменка выступила против России3
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение