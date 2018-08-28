Первая ракетка мира с треском провалилась на US Open

Первая ракетка мира рассказала о причинах своей неудачи на турнире US Open

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп прокомментировала свое поражение в стартовом матче US Open 2018 от эстонки Кайи Канепи со счетом 2:6, 4:6, сообщает "Советский спорт"

"Здесь я никогда не показываю своей лучшей игры, даже если дохожу до четвертьфинала или полуфинала. Чувствую, что действую не лучшим образом, не на своем уровне, однако я всегда борюсь в каждом матче.

Это плохой день для меня. Канепи заслужила победу, потому что играла лучше. Я устала, поскольку провела много матчей в Монреале и Цинциннати. В моей игре не было баланса. Я не чувствовала в себе сил, чтобы выиграть этот поединок. Я хорошо тренировалась вчера и два дня назад, но это никак не повлияло.

Канепи — очень сильная теннисистка, у неё есть высокие шансы добиться высоких результатов. Она показала сильную игру. Канепи может пройти далеко.

Я думаю, каждый человек немного переживает в первой игре. Это всегда нервы. Даже если вы на вершине рейтинга, вы так же волнуетесь. Мы все люди и чувствуем одно и то же.

Я эмоциональный человек, мне важен удачный старт, но я не боюсь поражений. Иногда это может случиться, и сегодня как раз это произошло. Это не трагедия, однако это сложно принять. Иногда у меня наворачиваются слезы, это нормально, но теперь мне стало лучше. Чувствую, что это был плохой день", — цитирует Халеп официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).