Букмекеры: US Open выиграет Новак Джокович

Сегодня, 27 августа, стартует заключительный в сезоне турнир «Большого шлема» — US Open. Аналитики букмекерской компании bwin Россия оценили шансы участников турнира завоевать главный трофей в одиночном разряде среди мужчин. По оценке экспертов, с наибольшей долей вероятности, турнир выиграет Новак Джокович , ранее побеждавший в 2011 и 2015 годах.

Эксперты букмекерской компании bwin Россия определили фаворитов US Open в мужском одиночном разряде. На данный момент наиболее вероятны победы Джоковича, Надаля и Федерера — коэффициенты на завоевание титула составляют 3.40, 3.75 и 6.00 . По мнению экспертов, наилучшие перспективы на данный момент у Джоковича, и он сможет выиграть турнир в третий раз. Стоит взять во внимание факт, что Новак Джокович походит к турниру в оптимальной форме и с запредельным уровнем мотивации после блестящей победы на Уимблдоне.

Турнир стартует сегодня 64 матчами в верхних половинах сеток у мужчин и у женщин (по 32 в каждом разряде). Призовой фонд турнира в текущем сезоне составит $53 млн Прогнозы подготовлены аналитиками компании bwin Россия по результатам выступлений и анализа игровой статистики. Коэффициенты могут измениться в зависимости от результатов встреч уже в ближайшее время.