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Букмекеры: US Open выиграет Новак Джокович
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Букмекеры: US Open выиграет Новак Джокович 

Партнерский материал 27 августа 2018
Фото: bwin
Сегодня, 27 августа, стартует заключительный в сезоне турнир «Большого шлема» — US Open. Аналитики букмекерской компании bwin Россия оценили шансы участников турнира завоевать главный трофей в одиночном разряде среди мужчин. По оценке экспертов, с наибольшей долей вероятности, турнир выиграет Новак Джокович, ранее побеждавший в 2011 и 2015 годах.
Эксперты букмекерской компании bwin Россия определили фаворитов US Open в мужском одиночном разряде. На данный момент наиболее вероятны победы Джоковича, Надаля и Федерера — коэффициенты на завоевание титула составляют 3.40, 3.75 и 6.00. По мнению экспертов, наилучшие перспективы на данный момент у Джоковича, и он сможет выиграть турнир в третий раз. Стоит взять во внимание факт, что Новак Джокович походит к турниру в оптимальной форме и с запредельным уровнем мотивации после блестящей победы на Уимблдоне.
Турнир стартует сегодня 64 матчами в верхних половинах сеток у мужчин и у женщин (по 32 в каждом разряде). Призовой фонд турнира в текущем сезоне составит $53 млн  Прогнозы подготовлены аналитиками компании bwin Россия по результатам выступлений и анализа игровой статистики. Коэффициенты могут измениться в зависимости от результатов встреч уже в ближайшее время.
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