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Рублев не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата США
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Российский теннисист Рублев не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата США 

ТАСС + ещё 3 28 августа 2018
Фото: © ТАСС/Станислав Красильников, архив
Россиянин Андрей Рублев уступил французу Жереми Шарди в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису — заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $53 млн), который проходит в Нью-Йорке.
Встреча продолжалась 2 часа 30 минут и завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:4, 6:1 в пользу 31-летнего французского теннисиста. Спортсмены пятый раз играли друг с другом. Шарди впервые обыграл россиянина.
Во втором круге француз сыграет с победителем матча между американцем Райаном Харрисоном и южноафриканцем Кевином Андерсоном.
Рублев четвертый раз выступал на Открытом чемпионате США. В 2015 году он проиграл в первом раунде Андерсону. В 2016 году россиянин вылетел в первом раунде квалификации, а в 2017 году добрался до третьего раунда.
Открытый чемпионат США завершится 9 сентября.
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