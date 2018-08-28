Российский теннисист Рублев не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата США

Россиянин Андрей Рублев уступил французу Жереми Шарди в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису — заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $53 млн), который проходит в Нью-Йорке.

Встреча продолжалась 2 часа 30 минут и завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:4, 6:1 в пользу 31-летнего французского теннисиста. Спортсмены пятый раз играли друг с другом. Шарди впервые обыграл россиянина.

Рублев четвертый раз выступал на Открытом чемпионате США. В 2015 году он проиграл в первом раунде Андерсону. В 2016 году россиянин вылетел в первом раунде квалификации, а в 2017 году добрался до третьего раунда.

Открытый чемпионат США завершится 9 сентября.