Александрова проиграла в первом круге US Open

Александрова проиграла Шувэй в первом круге US Open

Россиянка Екатерина Александрова потерпела поражение от представительницы Китайского Тайбэя Су Шувэй в матче первого круга на четвёртом в сезоне турнире серии Большого Шлема — Открытом чемпионате США по теннису.

Встреча продолжалась 1 час 56 минут и завершилась со счётом 6:3, 4:6, 6:3 в пользу 43-й ракетки мира.

Следующей соперницей Шувэй станет либо голландка Аранчей Рус, либо словачка Доминика Цибулкова.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка отказалась давать интервью российскому журналисту на US Open.