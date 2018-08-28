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Александрова проиграла в первом круге US Open
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Александрова проиграла Шувэй в первом круге US Open 

RT на русском 28 августа 2018
Фото: Reuters
Россиянка Екатерина Александрова потерпела поражение от представительницы Китайского Тайбэя Су Шувэй в матче первого круга на четвёртом в сезоне турнире серии Большого Шлема — Открытом чемпионате США по теннису.
Встреча продолжалась 1 час 56 минут и завершилась со счётом 6:3, 4:6, 6:3 в пользу 43-й ракетки мира.
Следующей соперницей Шувэй станет либо голландка Аранчей Рус, либо словачка Доминика Цибулкова.
Ранее сообщалось, что украинская теннисистка отказалась давать интервью российскому журналисту на US Open.
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