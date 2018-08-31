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Шарапова о сопернице: молода и бесстрашна
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Шарапова о своей сопернице по матчу третьего круга US Open: Остапенко молода и бесстрашна 

RT на русском + ещё 25 31 августа 2018
Фото: Reuters
Россиянка Мария Шарапова рассказала о своём предыдущем поединке с латвийкой Еленой Остапенко, с которой ей предстоит встретиться в третьем круге Открытого чемпионата США по теннису.
Ранее спортсменки встречались на турнире в Риме, где победу одержала Шарапова.
«Это была настоящая битва. Она могла завершиться и в её пользу. Это был длинный, изматывающий поединок. Наша первая очная встреча. Шанс увидеть и почувствовать игру друг друга. Я была впечатлена. Она молода и бесстрашна, победительница турнира Большого шлема, а это говорит само за себя. Мы обе действуем в агрессивном стиле», — цитирует Шарапову пресс-служба US Open.
Ранее сообщалось, что Шарапова вышла в третий круг US Open.
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