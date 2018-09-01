«Россия понравилась, но это другая страна»

В Нью-Йорке в эти дни проходит один из четырех теннисных турниров «Большого шлема» — Открытый чемпионат США. Среди тех, кто претендует на выход в четвертый круг соревнований, — немец русского происхождения Александр Зверев . Его называют самым перспективным игроком современности и будущим лидером мирового тенниса. Почему в Звереве видят великого чемпиона — в материале «Ленты.ру»

Кумир чемпионов

В июле 2018 года у немецкого теннисиста Александра Зверева спросили, о чем он мечтает. «Сыграть против Роджера (швейцарец Роджер Федерер , бывшая первая ракетка мира, ныне занимает вторую строчку мирового рейтинга — прим. „Ленты.ру“) в финале Уимблдона — заветная мечта. Он всегда мне нравился как в игровом плане, так и в неигровых аспектах», — ответил Зверев.

Примерно в то же время вышло интервью самого Федерера, в котором он заметил: «Надеюсь, Звереву удастся стать лучшим. Он обладает огромным талантом. Вообще, я его большой поклонник». Подобное признание из уст 20-кратного победителя турниров серии «Большого шлема» дорогого стоит. Федерер неспроста обратил внимание именно на Зверева: за последние два года этот немец побеждал его уже трижды.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) на конец августа 2018 года Зверев занимает 4-ю позицию, а еще в мае он был в тройке. Александру 21 год, в топ-10 на сегодня он самый молодой теннисист: следующий по старшинству — 24-летний австриец Доминик Тим

Новака Джоковича и Отсутствие опыта, однако, не мешает ему уверенно действовать даже против теннисных гигантов: Зверев уже выигрывал не только у Федерера, но и у Стэна Вавринки Томаша Бердыха . Причем большинство этих побед Александр одержал, не отдав сопернику и сета.

Впервые Зверев заявил о себе четыре года назад в финале юниорского Открытого чемпионата Австралии. В России, где в мужском теннисе уже много лет царит безвременье, по итогам турнира с легкой завистью написали: «Немец Зверев победил американца Козлова в двух сетах». Повод для этого был: оба теннисиста — дети русских эмигрантов. О Стефане Козлове с тех пор новостей не поступало. Известно лишь, что 20-летний американец пока не поднимался выше 116-й строчки рейтинга ATP. А вот Зверев уже прочно закрепился в элите мирового тенниса.

«Нас с супругой можно назвать россиянами, которые живут за границей. Пройдет еще много лет, но мы так и останемся русскими. А вот Саша и Миша, думаю, стали европейцами», — заявил отец спортсмена. Александр Зверев-старший — советский теннисист, долгое время бывший первой ракеткой СССР.

Семья Зверевых переехала в Германию в 1991 году из-за нестабильного экономического положения в стране и с тех пор больше чем на пару дней на родину не возвращалась. «Когда прожили тут десять лет, стало ясно — переезжать обратно в Россию нет смысла. И тогда мы просто поменяли гражданство», — рассказал Александр. Старший сын Зверевых, Михаил, родился еще в Сочи, а младший Саша — уже в Германии. На роду у них было написано взять в руки ракетку: не только глава семьи всю жизнь отдал этому виду спорта, но и мать мальчиков, Ирина Фатеева, играла в теннис профессионально.

Сейчас братья выступают за немецкую сборную. О России они отзываются тепло, хотя русскими себя не считают:

«Мы почти всю свою жизнь провели в Европе. Наши друзья — немцы. В России нам очень понравилось, но это совсем другая страна», — признались Зверевы.

Михаил старше брата на 10 лет. Сейчас он занимает 48-ю строчку мирового рейтинга, и высшее его достижение — выход в четвертый раунд Открытого чемпионата США в 2017 году. Нынешний US Open сложился для него менее удачно. Михаил уже вылетел с турнира, в первом же круге проиграв американцу Тэйлору Харри Фрицу.

Александр же пока продолжает борьбу за свой первый мэйджор: он пробился в третий раунд соревнований и 1 сентября скрестит ракетки со своим соотечественником — Филиппом Кольшрайбером

«Мне нужен собственный стиль»

«Я не хочу быть таким, как Рафаэль Надаль или Роджер Федерер. Мне нужен собственный стиль, чтобы обыгрывать соперников», — амбициозно заявляет Зверев. Долгие годы он работал под руководством отца, но за несколько дней до старта турнира в Нью-Йорке объявил о смене наставника. Теперь Александра тренирует Иван Лендл — американец по прозвищу Иван Грозный , восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

Причину перехода к Лендлу Зверев объяснил просто: «Я хочу поменять стиль тренировок. Я верю, что это поможет мне достичь максимума и, возможно, однажды выиграть такой турнир, как US Open».

В текущем сезоне теннисист одержал три победы (на турнирах в Мюнхене, Мадриде и Вашингтоне) и дважды играл в финалах (Майями и Рим). Все это позволило ему стать третьей ракеткой мира и рассчитывать на хорошую сетку в мэйджорах. Но решающие стадии турниров серии «Большого шлема» пока остаются вне досягаемости спортсмена. Лучше всего Зверев выступил на « Ролан Гаррос » (Открытый чемпионат Франции — прим. «Ленты.ру»), где смог выйти в четвертьфинал.

Зверев-старший причину неудач сына видит в его излишней эмоциональности: Александр известен буйным характером. Он ломал ракетки, обзывал судей «гребаными кретинами», критиковал календарь и условия выступлений, обращаясь к руководству ATP со словами: «Вам насрать на игроков. Скоро заставите нас на льду играть».

Вся эта вспыльчивость должна уйти со временем. Во всяком случае, великие чемпионы тоже через это проходили. Федерер в начале своей карьеры изъяснялся с арбитрами матом и громко призывал трибуны «заткнуться», а Надаль объявлял бойкоты судьям за неверные, на его взгляд, решения.

«Благоразумие — дело опыта. Ему всего 21 год, все еще впереди», — надеется отец теннисиста.

Сам спортсмен осознает, что дальше будет сложнее, причем не только в моральном плане. Дело в том, что Зверев обладает нетипичной для теннисиста комплекцией, ему скорее подходит баскетбол. Рост немца — 198 сантиметров, а для тенниса это очень много. История не знает игрока выше 193 сантиметров (им был Марат Сафин ), который бы занял первую строчку мирового рейтинга. Для сравнения, Александр на 10 сантиметров выше Джоковича и на 13 — Надаля и Федерера. Это, по признанию спортсмена, действительно создает трудности. В том числе поэтому немец еще не научился поддерживать оптимальную форму на протяжении всего сезона.

«Когда лидеры тура говорят, что я буду первым в мире, это приятно. Но я стараюсь слушать людей как можно реже. Я был первой ракеткой среди юниоров, но таких было много. И большинство из них не повторило свой успех на взрослом уровне», — рассуждает спортсмен.

Чтобы покорить вершину теннисного Олимпа, Звереву нужно еще очень много работать. И он, к счастью, это понимает. Остальное — дело времени.