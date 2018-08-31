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Вторая ракетка мира вылетела с US Open
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Вторая ракетка мира вылетела с US Open 

Газета.Ru + ещё 10 31 августа 2018
Фото: REUTERS / Issei Kato
Вторая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки проиграла украинке Лесе Цуренко в матче второго круга Открытого чемпионата США по теннису, пишет ТАСС.
Встреча продолжалась 1 час 42 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу украинской спортсменки, которая не имеет номера посева на турнире, в то время как представительница Дании является второй сеяной.
В третьем круге Цуренко встретится с чешкой Катериной Синяковой.
Возняцки в 12-й раз играла на Открытом чемпионате США. Лучшим результатом датчанки является выход в финал (2009, 2014). Цуренко принимает участие в турнире седьмой раз. Лучшее выступление — выход в четвертый раунд (2016).
Ранее Мария Шарапова вышла в третий круг US Open.
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