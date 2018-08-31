Вторая ракетка мира вылетела с US Open

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу украинской спортсменки, которая не имеет номера посева на турнире, в то время как представительница Дании является второй сеяной.

В третьем круге Цуренко встретится с чешкой Катериной Синяковой.

Возняцки в 12-й раз играла на Открытом чемпионате США. Лучшим результатом датчанки является выход в финал (2009, 2014). Цуренко принимает участие в турнире седьмой раз. Лучшее выступление — выход в четвертый раунд (2016).