Шарапова в Нью-Йорке: Остапенко разгромлена

Шарапова вышла в четвертый круг US Open, разгромив Остапенко

В третьем круге Открытого чемпионата США, одного из своих самых любимых турниров, Мария Шарапова, посеянная в Нью-Йорке под 22-м номером, встречалась с латвийской десятой ракеткой мира Еленой Остапенко.

Остапенко — одна из представительниц молодой волны мирового тенниса, уже успевшая выиграть «мейджор». В 2017 году ей покорился грунтовый «Ролан Гаррос».

Впрочем, даже тот факт, что Шарапова после возвращения в тур после отбытия полуторагодичной дисквалификации за употребление мельдония, не показывает стабильной игры, не делал ее молодую соперницу фаворитом.

Единственная встреча Марии и Елены состоялась в 2018 году, когда они выдали настоящий грунтовый триллер на престижном турнире в Риме. И тогда даже проигранный первый сет не помешал экс-первой ракетке мира одолеть молодое дарование — 6:7 (6-8), 6:4, 7:5.

Видимо, памятуя о римском триллере, на этот раз россиянка решила взять быка за рога с самого начала, и уже в первом гейме на подаче Остапенко завязалась упорнейшая борьба. Пять раз латвийка висела на волоске, но отыграла все брейк-пойнты и сохранила подачу.

Правда, ненадолго. Шарапова легко выиграла «свой» гейм, а затем снова включилась на подаче латвийки и довела дело до брейка.

Это выглядело закономерным развитием событий, учитывая, что к исходу третьего гейма в матче у Остапенко было уже 13 невынужденных ошибок.

Если в поединке предыдущего тура против румынки Сораны Кырсти Мария ужасно подавала (что для нее не редкость), то в третьем круге US Open с ее подачей все было в порядке. В среднем четыре раза из пяти она попадала первым мячом, что разбивало атакующую манеру соперницы и не давало ей завязать борьбу.

К тому же в пятом гейме россиянка совершила второй в матче брейк, причем со счета 30-30 Остапенко сначала сделала 19-ю в матче невынужденную ошибку, а затем и четвертую двойную.

При этом на счету латвийки в тот момент были те же четыре активно выигранных мяча, что и у соперницы, но Шарапова имела в пассиве лишь четыре невынужденных ошибки и здорово подавала.

Мария снова легко выиграла свою подачу, а затем могла все закончить очередным брейком, но Остапенко отыграла два сет-пойнта, а затем даже вернулась в игру.

Восьмой гейм в матче Шараповой откровенно не удался. Процент попаданий с первой подачи упал до 75, а в постоянных перестрелках с задней линии соперница выглядела успешнее. Елена заработала два брейк-пойнта и со второго сделала свой первый брейк в матче.

Закончилась же первая партия образцовым обратным брейком россиянки, завершившей все шестым в матче виннерсом — 6:3.

Первый сет прошел для Марии практически идеально, но она не была бы собой, не придумай себе по ходу матча проблемы.

Вторую партию россиянка начинала со своей подачи и не смогла удержать ее. Более того, на брейк-пойнте при счете 30-40 она совершила двойную ошибку!

Отдав свою подачу, Шарапова еще упорнее вгрызлась в чужой гейм, выиграла в нем три первых розыгрыша, продолжив заставлять соперницу ошибаться, затем позволила Остапенко отыграть два брейк-пойнта, но не более. Обратный брейк, и 1:1 на табло.

И все же шанс перевернуть ход матча у Остапенко еще сохранялся. Елена вновь была агрессивна на подаче Марии и довела дело до 15:40. Экс-первая ракетка мира вновь проявила характер и отыграла два брейк-пойнта, но снова дала сопернице возможность сделать брейк и к тому же опять в такой ситуации допустила двойную ошибку!

За весь первый сет Шарапова допустила всего шесть невынужденных ошибок, а в первых трех геймах второй партии их было уже восемь. Казалось, что самая популярная теннисистка планеты упускает нити игры из своих рук.

Впечатление было обманчивым. Мария тут же сделала очередной брейк, затем взяла свою подачу, завершив ее для разнообразия эйсом, и уже не выпустила инициативу из рук.

Следующий гейм на подаче латвийки закончился уже ее двойной ошибкой, дальше Шарапова на своей подаче сделала предпоследний шаг к победе, а добилась ее в гейме на подаче деморализованной соперницы — 6:2.

Шесть эйсов, 11 виннерсов и всего 18 невынужденных ошибок — такова статистика Шараповой в этом матче, в то время как Остапенко при одном эйсе и десяти активных очках допустила аж 41 невынужденную ошибку.

Интересно, что Мария в своей карьере еще ни разу не уступила в вечернем матче US Open на центральном корте Артура Эша , одержав в таких условиях уже 22-ю победу подряд.

В четвертом круге Открытого чемпионата США соперницей россиянки станет крепкая испанка Карла Суарес Наварро, в пяти встречах с которой Шарапова одержала четыре победы, включая финал турнира в Риме в 2015 году (последний на данный момент их поединок).