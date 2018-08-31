«Ненавижу играть против нее»

31 августа Открытый чемпионат США станет свидетелем семейных разборок — на корте в борьбе за выход в следующий круг соревнований сойдутся сестры Уильямс . Серена, судя по неуверенным выступлениям, не набрала еще былую форму после родов, в то время как Винус, недавно отметившая свой 38-й день рождения, традиционно подошла к турниру в статусе темной лошадки. Как Уильямс-старшей удается с успехом удерживать планку двадцатилетней давности — разбиралась «Лента.ру»

Стремительный взлет

«Я всегда была ее главным фанатом, а стала поддерживать еще больше после того, как она узнала, что больна», — сказала как-то Серена Уильямс о своей родной сестре. Винус — старшая дочь Ричарда Уильямс и Орасин Прайс, семикратная чемпионка турниров серии «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира, страдающая серьезным аутоиммунным заболеванием — синдромом Шегрена (поражение соединительной ткани, которое проявляется сухостью во рту, болевыми ощущениями в глазах, увеличением лимфоузлов и носовыми кровотечениями — прим. «Ленты.ру»).

Винус узнала о своей болезни семь лет назад. Чтобы уменьшить воспалительный процесс, спортсменка села на диету и стала веганом. По собственному признанию, она ни разу не задумывалась о том, чтобы закончить с теннисом и заняться лечением: «Я люблю свою работу, почему я должна отказываться от нее из-за какой-то болячки?» При этом играть Винус может только в период ремиссии.

В спорт Винус и Серену привел отец. И нужно сказать, сделал он это не от лучшей жизни. Семья, в которой, помимо уже известных сестер, было еще трое детей, постоянно терпела нужду. Ричард Уильямс, начитавшись о доходах профессиональных теннисисток, твердо решил сделать из дочерей чемпионок. Поначалу он тренировал девочек сам, и под его руководством сестры выиграли все детские турниры Калифорнии и Флориды.

Тем не менее Ричард, видя огромный потенциал дочерей, не пустился во все тяжкие. У девочек было нормальное по всем меркам детство: школа, подружки и мороженое в парке по выходным. «Я всегда учил их, что за задней линией тоже есть мир», — заявил однажды Ричард. Он хотел, чтобы Винус и Серена никогда не соперничали друг с другом. Отчасти ему это удалось.

Профессиональная карьера Винус началась в 14 лет, и на первом же турнире в Окленде она вышла во второй круг соревнований. В 17 она уже пробилась в основную сетку дебютного турнира серии «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции, а спустя три месяца на Открытом чемпионате США сыграла в финале. Там, правда, она уступила в двух сетах швейцарке Мартине Хингис (0:6, 4:6), но это поражение вряд ли обидело американку: Хингис на тот момент была первой ракеткой мира.

Меньше года понадобилось юной Уильямс, чтобы плотно закрепиться в элите мирового тенниса. Осенью 1997 года Винус заняла 22-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Следующая пятилетка стала для Уильямс-старшей самым успешным периодом в карьере. Она принесла теннисистке семь побед на турнирах «Большого шлема» — две в одиночном разряде и пять в парном. В то же время американка завоевала два золота Олимпиады, а в феврале 2002 года стала первой ракеткой мира.

В неполные 23 года Винус завоевала почти все престижные теннисные награды. Позднее коллекция пополнилась еще двумя золотыми медалями Олимпиады и девятью победами в мэйджорах. Стремительнее на вершину теннисного Олимпа поднимались только легендарные Мартина Навратилова, Штеффи Граф и, конечно, Серена Уильямс.

«Впереди еще Олимпиада»

В обновленном списке самых высокооплачиваемых спортсменок Forbes Винус занимает шестую строчку. В период с июня 2017-го по июнь 2018 года американка заработала 10,2 миллиона долларов, причем большую часть — рекламой. Это может показаться странным, ведь лицо старшей Уильямс, в отличие от младшей, не так часто мелькает на экранах телевизоров. Тем не менее по уровню узнаваемости среди спортсменок в США Винус (81 процент) долгие годы занимает второе место после сестры. Теннисистка — популярная гостья ток-шоу на самые разные темы. За каждое появление на публике Винус зарабатывает не меньше ста тысяч долларов.

Помимо подобных выходов в свет, старшая Уильямс часто выступает в качестве организатора собственных проектов. Например, в июне 2018 года для модного журнала Vogue бывшая первая ракетка мира представила серию видеоуроков «Семь упражнений для идеального тела от чемпионки». Каждый из них длится буквально несколько минут — Винус на камеру демонстрирует элементы своих занятий в тренажерном зале. Эти видеоуроки собрали рекордное количество просмотров по всему миру, но основная аудитория, разумеется, сосредоточена в Штатах.

Конечно, на фоне достижений и доходов сестры карьера Винус выглядит блеклой. Всего в копилке Винус 49 титулов WTA в одиночном разряде и около 40 миллионов долларов призовых. У младшей сестры — 72 победы, а общий заработок за карьеру едва ли не в два с половиной раза больше. Но Серена не любит, когда об этом напоминают: «Я стараюсь играть лучше из-за нее. Я думаю о том, что она по веским причинам не способна иногда показывать все, на что способна, и в такие моменты говорю себе, что у меня оправданий для плохой игры быть не может».

Сейчас Винус 38 лет — солидный возраст по меркам современного спорта, но она не обращает внимания на то, с какой скрупулезностью считают ее годы. Как и в конце 1990-х, она завсегдатай всех самых престижных теннисных турниров. Да, американка давно не добиралась до финальных стадий и не побеждала (последний успех приходится на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро в 2016 году, где в миксте с американцем Радживом Рамом Винус выиграла серебро), а сейчас занимает лишь 16-ю строчку мирового рейтинга. Но много ли есть теннисисток, которые способны спустя два с половиной десятилетия после старта карьеры находиться в топ-20?

Имена в туре меняются, и только Винус кажется вечной: «Впереди еще Олимпиада в Японии. Возможно, это слишком оптимистично, но я буду ориентироваться именно на этот срок», — заявила она. К Играм в Токио теннисистке стукнет 40, но это не рекорд — японка Кимико Датэ играла до 45. Возможно, Винус и не стремится стать самой возрастной теннисисткой в истории, а подождет с завершением карьеры для того, чтобы в последний раз выступить с сестрой в паре. Три Олимпиады им уже покорились.

За последние 10 лет Серена и Винус сыграли друг против друга 10 раз, и лишь дважды старшая сестра оказывалась сильнее. Теперь им в очередной раз предстоит скрестить ракетки. Серена не раз признавалась: «Я ненавижу играть против нее», а Винус отмечала: «Мы все делаем вместе, включая победы». Есть мнение, что триумф одной был бы невозможен без стараний другой. На двоих спортсменки выиграли 144 турнира, и кажется, это не предел. В тандеме сестер Уильямс не принято говорить о годах, зато побеждать — принято.