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Севастова выбила Свитолину из турнира US Open
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Севастова выбила Свитолину из турнира US Open 

Вести.Ru + ещё 18 3 сентября 2018
Фото: Вести.Ru
На четвертом в сезоне турнире теннисного «Большого шлема» — Открытом чемпионате США, — завершился очередной игровой день в состязаниях женщин. В 1/4 финала вышли американки Серена Уильямс, Слоан Стивенс, чешка Каролина Плишкова и латвийка Анастасия Севастова.
Победа Севастовой, «посеянной» в Нью-Йорке под номером №19, на седьмой ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной стала мини-сенсацией: все же теннисистку с Украины называли одной из фавориток US Open-2018. Но она проиграла — 3:6, 6:1, 0:6.
"Посеянная" под номером №17 Серена была сильнее эстонки Кайи Канепи — 6:0, 4:6, 6:3. Стивенс ("посев" №3) выбила бельгийку Элизу Мертенс — 6:3, 6:3. Плишкова (№8) обыграла австралийку Эшли Барти — 6:4, 6:4.
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