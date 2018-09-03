Севастова выбила Свитолину из турнира US Open

Победа Севастовой, «посеянной» в Нью-Йорке под номером №19, на седьмой ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной стала мини-сенсацией: все же теннисистку с Украины называли одной из фавориток US Open-2018. Но она проиграла — 3:6, 6:1, 0:6.