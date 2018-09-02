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Кольшрайбер на «Шлеме» впервые за 9 лет обыграл соперника из первой пятёрки
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Кольшрайбер на «Шлеме» впервые за 9 лет обыграл соперника из первой пятёрки 

Чемпионат.com + ещё 3 2 сентября 2018
Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер, который в третьем круге Открытого чемпионата США-2018 взял верх над своим соотечественником Александром Зверевым 6:7 (1:7), 6:4, 6:1, 6:3, обыграл соперника из топ-5 в десятый раз в карьере и впервые за 9 лет — на турнире «Большого шлема».
Последний раз Кольшрайбер выигрывал у игрока из первой пятёрки рейтинга ATP в 2009 году на «Ролан Гаррос». Тогда он одолел Новака Джоковича.
В 1/8 финала US Open Кольшрайбер поборется с японцем Кеем Нисикори. Матч состоится 3 сентября. В четвертьфинал немцу пока удалось пройти только один раз — на «Уимблдоне» в 2012 году.
US Open — последний в сезоне турнир «Большого шлема». Мужской финал пройдёт в воскресенье, 9 сентября.
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