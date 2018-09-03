Чакветадзе считает, что победа над Остапенко прибавит Шараповой уверенности

«Маше была нужна эта победа над соперницей, стоящей выше неё в рейтинге и считающейся одной из претенденток на титул. Шарапова давно не выигрывала подобные встречи. В плане прибавки в уверенности этот успех принесёт Марии куда больше», — приводит слова Остапенко «Советский спорт».

Она отметила, что учитывая форму самой Остапенко, и игру Шараповой, победа россиянки является закономерным результатом.

Ранее Остапенко назвала причины поражения в матче с Шараповой.