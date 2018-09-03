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Чакветадзе считает, что победа над Остапенко прибавит Шараповой уверенности
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Чакветадзе считает, что победа над Остапенко прибавит Шараповой уверенности 

RT на русском + ещё 21 3 сентября 2018
Фото: RT на русском
Бывшая пятая ракетка мира россиянка Анна Чакветадзе прокомментировала победу Марии Шараповой над латвийкой Еленой Остапенко в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису.
«Маше была нужна эта победа над соперницей, стоящей выше неё в рейтинге и считающейся одной из претенденток на титул. Шарапова давно не выигрывала подобные встречи. В плане прибавки в уверенности этот успех принесёт Марии куда больше», — приводит слова Остапенко «Советский спорт».
Она отметила, что учитывая форму самой Остапенко, и игру Шараповой, победа россиянки является закономерным результатом.
Ранее Остапенко назвала причины поражения в матче с Шараповой.
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