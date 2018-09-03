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US Open. Юниорки Пачкалева и Рахимова прошли во второй круг
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US Open. Юниорки Пачкалева и Рахимова прошли во второй круг 

Вести.Ru 3 сентября 2018
Фото: Вести.Ru
На Открытом чемпионате США по теннису параллельно с основным турниром стартовали состязания юниоров. В турнире девушек играли сразу две россиянки и обе выиграли, пройдя во второй круг. При этом Таисия Пачкалева и Камила Рахимова обыграли хозяек кортов.
Пачкалева играла с темнокожей Абигейл Форбс. Матч получился крайне упорный и не без взаимных ошибок. Тем не менее, Таисия выиграла в трех партиях — 7:, 2:6, 6:4. Также в трех сетях (6:4, 4:6, 6:4) одержала свою победу Рахимова, которая обыграла Пэйтон Стирс.
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