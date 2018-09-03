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Стивенс вышла в четвертьфинал US Open
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Стивенс вышла в четвертьфинал US Open 

Газета.Ru + ещё 3 3 сентября 2018
Фото: Reuters
Американская теннисистка Слоан Стивенс вышла в четвертьфинал US Open, уверенно обыграв бельгийку Элисе Мертенс со счетом 6:3, 6:3, сообщает Sport24.
Встреча продолжалась 1 час 26 минут. На счету Стивенс 16 виннеров, одна двойная и 25 невынужденных ошибок, а также четыре реализованных брейк-пойнтов из восьми. Мертенс подала один эйс, заработала 12 виннерос, совершила две двойные и 35 невынужденных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шест.
За место в полуфинале турнира Стивенс поспорит с теннисисткой из Латвии Анастасией Севастовой, которая в четвертом круге обыграла украинку Элину Свитолину.
Ранее Уильямс отомстила за Халеп и вышла в четвертьфинал US Open.
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