Надаль: с Хачановым было сложнее, чем с Басилашвили

"Сегодня я постоянно вел в счете, а в матче с Кареном Хачановым — наоборот. Я проиграл первый сет, затем был брейк во второй партии. Но, конечно, сегодня тоже было непросто, я проиграл третий сет.

Думаю, только в начале третьего сета я сыграл неудачно. Я вел 40:0 и должен был довести матч до победы. Я должен был тогда сыграть умнее, мог выиграть всухую, а не осложнять себе матч", — приводит слова Надаля пресс-служба US Open.

В четвертьфинале турнира в США испанец встретится с австрийцем Домиником Тимом

Ранее сообщалось, что испанский теннисист Надаль уверен в большом будущем россиянина Хачанова.