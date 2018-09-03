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Надаль: с Хачановым было сложнее, чем с Басилашвили
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Надаль: с Хачановым было сложнее, чем с Басилашвили 

Газета.Ru + ещё 4 3 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
Испанский теннисист прокомментировал победу в матче 1/8 финала US Open над Николозом Басилашвили из Грузии, передает "Советский спорт".
"Сегодня я постоянно вел в счете, а в матче с Кареном Хачановым — наоборот. Я проиграл первый сет, затем был брейк во второй партии. Но, конечно, сегодня тоже было непросто, я проиграл третий сет.
Думаю, только в начале третьего сета я сыграл неудачно. Я вел 40:0 и должен был довести матч до победы. Я должен был тогда сыграть умнее, мог выиграть всухую, а не осложнять себе матч", — приводит слова Надаля пресс-служба US Open.
В четвертьфинале турнира в США испанец встретится с австрийцем Домиником Тимом.
Ранее сообщалось, что испанский теннисист Надаль уверен в большом будущем россиянина Хачанова.
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