Турнир по мини-футболу пройдет в районе

Соревнование по мини-футболу, приуроченное к празднованию Дня города, состоится в районе 8 сентября.

— Предположительно турнир будет длиться около четырех часов. Всего на участие зарегистрировались 70 человек. На турнире буду команды, собранные из футболистов-любителей, которые регулярно играют на районных соревнованиях, — рассказал организатор спортивного мероприятия Надир Айзятуллин.

Он добавил, что ко Дню города в районе проведут чемпионат по пауэрлифтингу.

Мини-футбольный турнир состоится по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, дом 20 А.