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Турнир по мини-футболу пройдет в районе
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Турнир по мини-футболу пройдет в районе 

Управа Пресненского района города Москвы + ещё 1 4 сентября 2018
Фото: На Пресне
Соревнование по мини-футболу, приуроченное к празднованию Дня города, состоится в районе 8 сентября.
— Предположительно турнир будет длиться около четырех часов. Всего на участие зарегистрировались 70 человек. На турнире буду команды, собранные из футболистов-любителей, которые регулярно играют на районных соревнованиях, — рассказал организатор спортивного мероприятия Надир Айзятуллин.
Он добавил, что ко Дню города в районе проведут чемпионат по пауэрлифтингу.
Мини-футбольный турнир состоится по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, дом 20 А.
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