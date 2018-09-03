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Величайший теннисист в истории подтвердил свое звание неповторимым ударом
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Величайший теннисист в истории подтвердил свое звание неповторимым ударом 

Газета.Ru + ещё 4 3 сентября 2018
Швейцарский теннисист Роджер Федерер порадовал зрителей в матче третьего круга Открытого чемпионата США против австралийца Ника Кирьоса, передает "Советский спорт".
Пользователь Debasish Mahato выложил видео эпизода в твиттере. 37-летний швейцарец едва достал укороченный мяч Кирьоса и направил его мимо стойки.
В трансляцию попало удивленное лицо Кирьоса, не ожидавшего, что Федереру удастся исполнить подобный технический элемент.
По мнению легендарного теннисиста Грега Руседски, этот удар стал величайшим в истории.
Ранее Федерер обыграл Кирьоса и вышел в 1/8 финала US Open.
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