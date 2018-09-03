Милота дня. Собаки из приюта стали боллбоями на турнире в Бразилии. Видео

На турнире АТР в Сан-Паулу (Бразилия) в качестве боллбоев использовались собаки из приютов. Организаторы турнира хотят найти хозяев для животных.