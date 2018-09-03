Прогнозы на US Open. Суарес-Наварро — Шарапова

Марии придётся нелегко в битве с Суарес-Наварро, матч рискует стать затяжным.

Карла Суарес-Наварро — Мария Шарапова

Ставки: тотал геймов больше 21,5 за 1.9, победа Суарес-Наварро с форой по геймам «+4» за 1.85 в БК «Фонбет» (Сделать ставку) На заключительном турнире серии Большого Шлема остался только один представитель России во взрослых одиночных разрядах. Шарапова поочерёдно одолела Шнидер, Кырстю и Остапенко, а нахождение в нижней части сетки представляет неплохие перспективы добраться до решающего сражения. Сегодняшней соперницей Марии станет Суарес-Наварро, которая достаточно неожиданно переиграла Каролин Гарсию в драматичной поединке. Следует отметить, что испанке с каждой оппоненткой приходилось играть все три сета, а вот российская теннисистка стабильно закрывала матчи в двух партиях. Однако если посмотреть на время, проведенное на корте, то здесь уже не всё так однозначно.

Карла отбегала в сумме 6 часов 18 минут, а Мария примерно на один час меньше. Данная информация говорит о том, что в целом сеты с участием Шараповой выходят более затяжными, и здесь стоит поговорить о подаче. Ни в одной из трёх прошедших в Нью-Йорке битв россиянка не преодолевала отметку в 60% попадания первым мячом. А ведь мощная подача является одним из важнейших элементов в арсенале Марии, поэтому в указанном компоненте необходимо прибавлять. Кроме того, в вышеупомянутых встречах было совершено 24 двойных ошибки, подтверждающие описанные проблемы. У испанки ситуация диаметрально противоположная. По итогам поединков с Гарсией, Младенович и Гиббс процент попадания первым мячом всегда был выше 60, а суммарно количество двойных ошибок составило лишь 7. И это несмотря на три лишних сета по сравнению с Шараповой.

Букмекеры считают Марию явным фаворитом встречи. Безусловно, статистика очных дуэлей подтверждает мнение аналитиков, но последний матч между соперницами был в 2015-ом году, когда россиянка находилась в совершенно иной форме, как физической, так и психологической. Не верится, что Карла сдастся без боя, поэтому основную ставку сделаем на пробитие заданной планки тотала. (Сделать ставку)

Чтобы в матче было сыграно больше 21,5 гейма, даже необязательно наличие трёх партий. Вполне хватит тай-брейка и упорной борьбы в другом сете. Но всё же есть большие опасения по поводу испанки. Суарес-Наварро не будет только провоцировать ошибку (как Кырстя) или пытаться нанести удар на вылет из любой позиции (как Остапенко). Карла гораздо более гибкая теннисистка с тактической точки зрения, которая способна варьировать свою игру по ходу матча и демонстрировать наиболее неудобный для Шараповой стиль.

Конечно, нельзя сбрасывать со счётов особое отношение к Марии в Штатах. Здесь у неё множество персональных поклонников, и отличная поддержка обеспечена, однако завышенные ожидания часто накладывают дополнительный груз ответственности. Вторая ставка сделана на фору «+4» по геймам на испанскую теннисистку. В выбранных вариантах есть определённая схожесть, но не всё так просто. В случае неудачного дня у Шараповой есть вероятность на победу Суарес-Наварро в двух сетах, что с большими шансами погубит первый прогноз. Но всё же понадеемся на удачное выступление россиянки. (Сделать ставку) Зачастую Мария борется не с соперницами, а сама с собой. Главной задачей на сражение с Карлой видится повышение точности попадания первой подачей. Однако Суарес-Наварро уже выбила из турнира одну из теневых фавориток и постарается максимально усложнить матч одной из самых популярных спортсменок планеты.