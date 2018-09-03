Согласно котировкам, Соболенко одолеет Осаку в четвёртом круге US Open

Букмекеры назвали фаворита матча 4-го круга US Open между Ариной Соболенко и Наоми Осакой. Матч стоит вторым запуском на Арене Луи Армстронга и начнётся около 20:00 по московскому времени.

Согласно котировкам, у теннисистки из Беларуси больше шансов на победу в этом матче. Победа Осаки оценивается коэффициентом 2.33, победа с форой «+3,5» гейма — 1.74.

Если Соболенко сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.67. На то, что она отыграет фору в 2,5 гейма, можно поставить за 2.14.

Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.40.