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Согласно котировкам, Соболенко одолеет Осаку в четвёртом круге US Open
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Согласно котировкам, Соболенко одолеет Осаку в четвёртом круге US Open 

Чемпионат.com 3 сентября 2018
Букмекеры назвали фаворита матча 4-го круга US Open между Ариной Соболенко и Наоми Осакой. Матч стоит вторым запуском на Арене Луи Армстронга и начнётся около 20:00 по московскому времени.
Согласно котировкам, у теннисистки из Беларуси больше шансов на победу в этом матче. Победа Осаки оценивается коэффициентом 2.33, победа с форой «+3,5» гейма — 1.74.
Если Соболенко сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.67. На то, что она отыграет фору в 2,5 гейма, можно поставить за 2.14.
Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.40.
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