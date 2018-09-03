Косино-ухтомцы могут принять участие в открытом турнире по теннису

Состязание, посвященное Дню города, пройдет на территории Кусковского лесопарка.

Открытый турнир по теннису организует ГБУ «Центр Вешняки». Начальник отдела по физической культуре и спорту Центра В. Денисов выразил надежду в том, что за лето все отдохнунли, и желающих сыграть в теннис будет много.

— Мы устроим личное первенство среди мужчин и женщин для всех желающих. Ожидаем жителей не только нашего, но и соседних районов — турнир открытый. Чем больше желающих соберётся, тем интереснее играть, прокомментировал представитель Центра.

Отметим, что в ходе мероприятия также можно будет записаться в секцию настольного тенниса Б. Буренко. Турнир пройдет шестого сентября по адресу: ул. Юности, 2 (теннисная площадка Кусковского парка). Начало в 12 часов.