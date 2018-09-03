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Косино-ухтомцы могут принять участие в открытом турнире по теннису
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Косино-ухтомцы могут принять участие в открытом турнире по теннису 

Управа района Косино-Ухтомский 3 сентября 2018
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Состязание, посвященное Дню города, пройдет на территории Кусковского лесопарка.
Открытый турнир по теннису организует ГБУ «Центр Вешняки». Начальник отдела по физической культуре и спорту Центра В. Денисов выразил надежду в том, что за лето все отдохнунли, и желающих сыграть в теннис будет много.
— Мы устроим личное первенство среди мужчин и женщин для всех желающих. Ожидаем жителей не только нашего, но и соседних районов — турнир открытый. Чем больше желающих соберётся, тем интереснее играть, прокомментировал представитель Центра.
Отметим, что в ходе мероприятия также можно будет записаться в секцию настольного тенниса Б. Буренко. Турнир пройдет шестого сентября по адресу: ул. Юности, 2 (теннисная площадка Кусковского парка). Начало в 12 часов.
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