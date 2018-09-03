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Представители Москвы выиграли женский и мужской турниры чемпионата Москвы по теннису в Лефортове
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Представители Москвы выиграли женский и мужской турниры чемпионата Москвы по теннису в Лефортове 

Управа района Лефортово 3 сентября 2018
Фото: Управа района Лефортово
Чемпионат Москвы по теннису Moscow Open 2018, который прошел в детской школе «Белокаменная» на территории Лефортова, завершился победой представителей столицы в мужском и женском турнире. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Среди женщин победу одержала москвичка Анастасия Комардина, обыгравшая в финале Владу Коваль из Брянска — 6:4, 6:1. В мужском одиночном разряде лучшим стал Андрей Чепелев, переигравший другого представителя Москвы — Константина Кравчука — со счетом 6:2, 6:4, — уточнили в администрации.
Добавим, что соревнования проходили в течение семи дней в четырех категориях. (вт)
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