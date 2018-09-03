Представители Москвы выиграли женский и мужской турниры чемпионата Москвы по теннису в Лефортове

Чемпионат Москвы по теннису Moscow Open 2018, который прошел в детской школе «Белокаменная» на территории Лефортова, завершился победой представителей столицы в мужском и женском турнире. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Среди женщин победу одержала москвичка Анастасия Комардина , обыгравшая в финале Владу Коваль из Брянска — 6:4, 6:1. В мужском одиночном разряде лучшим стал Андрей Чепелев, переигравший другого представителя Москвы — Константина Кравчука — со счетом 6:2, 6:4, — уточнили в администрации.

Добавим, что соревнования проходили в течение семи дней в четырех категориях. (вт)