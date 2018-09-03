Организаторы St. Petersburg Open хотят построить отдельную теннисную арену

Лицензиар St. Petersburg Open Руслан Линьков заявил, что намерен обратиться к губернатору Санкт-Петербурга с просьбой помочь организаторам турнира построить полноценный теннисный стадион на Крестовском острове.

«Полагаю, что в ближайшее время мы обратимся к губернатору Санкт-Петербурга с просьбой предоставить площадку под строительство полноценного теннисного стадиона рядом с «СИБУР-Ареной». Думаю, это будет всем удобно: рядом будут футбольная площадка, теннисная, баскетбольная, легкоатлетическая», — сказал Линьков.