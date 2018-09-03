Организаторы St. Petersburg Open хотят построить отдельную теннисную арену 

Лицензиар St. Petersburg Open Руслан Линьков заявил, что намерен обратиться к губернатору Санкт-Петербурга с просьбой помочь организаторам турнира построить полноценный теннисный стадион на Крестовском острове.
«Полагаю, что в ближайшее время мы обратимся к губернатору Санкт-Петербурга с просьбой предоставить площадку под строительство полноценного теннисного стадиона рядом с «СИБУР-Ареной». Думаю, это будет всем удобно: рядом будут футбольная площадка, теннисная, баскетбольная, легкоатлетическая», — сказал Линьков.
Международный теннисный турнир St. Petersburg Open проводится в Санкт-Петербурге с 1995 года. Нынешний турнир состоится с 17 по 23 сентября. Первой ракеткой соревнований станет австриец Доминик Тим.