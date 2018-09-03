Текстовая онлайн-трансляция матча Суарес-Наварро — Шарапова на US Open 2018

4 сентября состоится матч четвёртого круга Открытого чемпионата США, в котором сыграют представительница Испании Карла Суарес-Наварро, посеянная под 30-м номером, и россиянка Мария Шарапова (22). Начало поединка запланировано на 2:00 по московскому времени. По личным встречам впереди пятикратная победительница турниров «Большого шлема» — 4-1.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Суарес-Наварро — Шарапова на US Open 2018.

Победительница этой встречи за выход в полуфинал Открытого чемпионата США поспорит с американкой Мэдисон Кис (14), которая обыграла словачку Доминику Цибулкову (29) со счётом 6:1, 6:3.

Соревнования в женском одиночном разряде на US Open завершатся 8 сентября.