Организаторы теннисного турнира подготовили для Дзюбы wild card

Генеральный директор теннисного турнира St. Petersburg Open Александр Медведев в шутливой форме заявил, что нападающий петербургского "Зенита" и сборной России может получить wild card.

"График таков, что у московского «Локомотива» и «Зенита» будет матч в день финала нашего турнира. Поэтому вопрос об участии Артема Дзюбы в соревнованиях пока не решен, хотя wild card мы для него держим", — цитирует Медведева "Чемпионат.com"

Медведев отметил, что теннисная подготовка повысила уровня игры нападающего.

"Я это не понаслышке знаю, хотя и не хочу раскрывать все секреты Дзюбы. Теннис привнес новый уровень жажды борьбы, голевого чутья и эмоциональной заряженности на победу. Ясно, что футбол у него на первом месте, и мы ни в коем случае не будем мешать его успехам. Будем только помогать — и мы уже начали", — добавил Медведев.

Ранее сообщалось, что Дзюба назначен капитаном сборной России на предстоящие два матча.