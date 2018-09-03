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Соболенко: «Сейчас я просто наслаждаюсь игрой на US Open»
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Соболенко: «Сейчас я просто наслаждаюсь игрой на US Open» 

SPORT24.ru + ещё 1 3 сентября 2018
Арина Соболенко поделилась ожиданиями от матча четвертого круга US Open с японкой Наоми Осакой. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 20:00 мск. Ранее белорусская теннисистка выбила пятую ракетку US Open Петру Квитову — 7:5, 6:1. Соболенко посеяна на турнире под номером 26. рассуждая о своих успехах, спорстменка отметила свою команду.
«Мне очень нравится играть на серьезных стадиях. Я ощущаю поддержку болельщиков. У меня не было никаких серьезных ожиданий. Я просто зарабатывала каждое очко, и сейчас счастлива.
До US Open я думала: «Я дошла до финала, выиграла свой первый титул в Нью-Хейвене, у меня есть силы для турнира „Большого шлема“. В первом матче я чувствовала себя хорошо, как физически, так и морально. Сейчас я просто наслаждаюсь игрой», — цитирует Соболенко tennisworldusa.org.
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