Организаторы турнира в Петербурге высоко оценивают возможность участия Шараповой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. / ТАСС /. Организаторы турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy высоко оценивают вероятность участия в 2019 году россиянки Марии Шараповой . Об этом сообщил ТАСС в понедельник генеральный директор турнира, заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.

"Как я и говорил, мы не прерывали контакта с ее представителями, и я оцениваю шансы на ее появление как высокие", — сказал Медведев, отвечая на вопрос о приглашении Шараповой на турнир.

Турнир WTA St.Petersburg Ladies Trophy традиционно проходит в Санкт-Петербурге в конце января — начале февраля, в нем принимают участие ведущие теннисистки мира. Уже несколько лет турнир имеет категорию «Премьер», которая в классификации WTA является третьей — после турниров Большого шлема и Итогового турнира года.

Ранее Шарапова не принимала участия в турнире St. Petersburg Ladies Trophy.