Ещё
Организаторы турнира в Петербурге высоко оценивают возможность участия Шараповой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Организаторы турнира в Петербурге высоко оценивают возможность участия Шараповой 

ТАСС 3 сентября 2018
Фото: ТАСС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Организаторы турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy высоко оценивают вероятность участия в 2019 году россиянки Марии Шараповой. Об этом сообщил ТАСС в понедельник генеральный директор турнира, заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.
"Как я и говорил, мы не прерывали контакта с ее представителями, и я оцениваю шансы на ее появление как высокие", — сказал Медведев, отвечая на вопрос о приглашении Шараповой на турнир.
Турнир WTA St.Petersburg Ladies Trophy традиционно проходит в Санкт-Петербурге в конце января — начале февраля, в нем принимают участие ведущие теннисистки мира. Уже несколько лет турнир имеет категорию «Премьер», которая в классификации WTA является третьей — после турниров Большого шлема и Итогового турнира года.
Ранее Шарапова не принимала участия в турнире St. Petersburg Ladies Trophy.
ТАСС: последние новости
ITF встала на сторону арбитра в его конфликте с Сереной Уильямс на US Open Румынка Михаэла Бузарнеску выиграла турнир WTA в Сан-Хосе Организаторы теннисного турнира в Петербурге достигли договоренности об участии Шараповой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке5
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую1
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту44
Умер Валентин Чайкин16
Бывшая российская спортсменка выступила против России3
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение