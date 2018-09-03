Ещё
Макарова и Градецки вышли в 1/4 финала US Open в парном разряде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Макарова и Градецки вышли в 1/4 финала US Open в парном разряде 

Чемпионат.com + ещё 3 3 сентября 2018
Российская теннисистка Екатерина Макарова вместе с чешкой Люцией Градецкой прошли в четвертьфинал Открытого чемпионата США в парном разряде.
В третьем круге турнира они в двух сетах обыграли дуэт Магда Линетт / Айла Томлянович (Польша / Австралия) со счётом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 8 минут. На счету Макаровой и Градецки 2 эйса, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 6. Их соперницы 5 раз подали навылет, сделали 3 двойные ошибки и реализовали 1 брейк.
В следующем поединке Макарова и Градецка сыграют против пары Тимя Бабош / Кристина Младенович (Венгрия / Франция). Встреча состоится 5 сентября.
US Open — последний в сезоне турнир «Большого шлема». Соревнования в Нью-Йорке с призовым фондом свыше $ 25 млн завершатся 9 сентября.
Чемпионат.com: последние новости
Пеле поздравил Осаку с выигрышем первого ТБШ в карьере Впервые за 17 лет четверо австралийцев попали в топ-50 рейтинга ATP Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Герасимов в Кубке Дэвиса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке5
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую1
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту44
Умер Валентин Чайкин16
Бывшая российская спортсменка выступила против России3
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение