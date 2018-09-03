Макарова и Градецки вышли в 1/4 финала US Open в парном разряде

Российская теннисистка Екатерина Макарова вместе с чешкой Люцией Градецкой прошли в четвертьфинал Открытого чемпионата США в парном разряде. В третьем круге турнира они в двух сетах обыграли дуэт Магда Линетт Айла Томлянович (Польша / Австралия) со счётом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 8 минут. На счету Макаровой и Градецки 2 эйса, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 6. Их соперницы 5 раз подали навылет, сделали 3 двойные ошибки и реализовали 1 брейк. В следующем поединке Макарова и Градецка сыграют против пары Тимя Бабош / Кристина Младенович (Венгрия / Франция). Встреча состоится 5 сентября. US Open — последний в сезоне турнир «Большого шлема». Соревнования в Нью-Йорке с призовым фондом свыше $ 25 млн завершатся 9 сентября.