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Соболенко в трёх сетах уступила Осаке и завершила выступление на US Open
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Соболенко в трёх сетах уступила Осаке и завершила выступление на US Open 

Чемпионат.com + ещё 1 3 сентября 2018
В поединке четвёртого круга US Open японка Наоми Осака в трёх сетах одолела Арину Соболенко из Беларуси со счётом 6:3, 2:6, 6:4.
Спортсменки провели на корте 2 часа 1 минуту. На счету Осаки 9 подач навылет, 3 двойные ошибки и 3 из 11 реализованных брейк-пойнтов. Соболенко сделала 4 эйса, совершила 3 ошибки на подаче и реализовала 3 брейка из 7.
За выход в полуфинал Открытого чемпионата США 20-летняя Осака сразится с победительницей пары Маркета Вондроушова (Чехия) — Леся Цуренко (Украина).
US Open — последний в сезоне турнир «Большого шлема». Действующей чемпионкой является американка Слоан Стивенс, третья ракетка мира. Соревнования в Нью-Йорке с призовым фондом свыше $ 25 млн завершатся 9 сентября.
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