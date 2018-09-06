Киз обыграла Суарес Наварро и вышла в полуфинал US Open

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. / ТАСС /. Американка Мэдисон Киз оказалась сильнее испанки Карлы Суарес Наварро (30-й номер посева) в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата США по теннису — заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $53 млн), который проходит в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу 23-летней американки. Матч стал четвертым в истории противостояния соперниц на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). В полуфинале Киз (14) сыграет с представительницей Японии Наоми Осакой (20).

Американская теннисистка в седьмой раз играет на Открытом чемпионате США. В 2017 году Киз выходила в финал турнира, что является ее лучшим результатом.

Открытый чемпионат США завершится 9 сентября.