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Киз обыграла Суарес Наварро и вышла в полуфинал US Open
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Киз обыграла Суарес Наварро и вышла в полуфинал US Open 

ТАСС + ещё 10 6 сентября 2018
Фото: Москва24
НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Американка Мэдисон Киз оказалась сильнее испанки Карлы Суарес Наварро (30-й номер посева) в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата США по теннису — заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $53 млн), который проходит в Нью-Йорке.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу 23-летней американки. Матч стал четвертым в истории противостояния соперниц на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). В полуфинале Киз (14) сыграет с представительницей Японии Наоми Осакой (20).
Американская теннисистка в седьмой раз играет на Открытом чемпионате США. В 2017 году Киз выходила в финал турнира, что является ее лучшим результатом.
Открытый чемпионат США завершится 9 сентября.
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