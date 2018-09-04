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Прядкин: решение о проведении третьего еврокубкового турнира пока не принято
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Прядкин: решение о проведении третьего еврокубкового турнира пока не принято 

Чемпионат.com + ещё 3 4 сентября 2018
Фото: LiveSport.Ru
Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал об обсуждениях по поводу возможного создания третьего еврокубкового турнира, которые прошли на стратегическом совете УЕФА.
«По третьему еврокубковому турниру шли дискуссии на стратегическом совете. Приняли решение, что ненужно забегать вперёд. Это дополнительная нагрузка. Хотя неоднократно отмечается, что турнир будет проходить только в рамках тех дат, которые будут заранее зарезервированы УЕФА и Оргкомитетом проведения турнира. Джорджо Маркетти будет встречаться с рабочей группой европейской ассоциации лиг, европейской клубной ассоциацией. Вот там уже выработают нужно проводить третий еврокубковый турнир или нет», — сказал Прядкин в эфире программы «Футбол России»
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