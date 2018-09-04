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Роджер Федерер сенсационно проиграл на US Open
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Роджер Федерер сенсационно проиграл на US Open 

News.ru + ещё 2 4 сентября 2018
Фото: News.ru
Швейцарский теннисист Роджер Федерер покинул Открытый чемпионат США. В матче четвёртого круга он проиграл 19-летнему австралийцу Джону Миллману, занимающему в рейтинге ATP 55-е место.
Встреча, которая продолжалась больше 3,5 часов, завершилась со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7), 7:6 (7:3). Соперником Миллмана по четвертьфиналу станет серб Новак Джокович, сообщает РИА Новости.
Таким образом, в мужском первенстве определились все участники 1/4 финала. Испанец Рафаэль Надаль сыграет с Домиником Тимом из Австрии, аргентинец Хуан Мартин Дель Потро встретится с американцем Джоном Изнером, а хорвату Марину Чиличу предстоит матч против Кэя Нисикори из Японии.
Ранее News.ru сообщал, что US Open покинула россиянка Мария Шарапова.
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