Суарес-Наварро назвала победу над Шараповой отличным подарком на день рождения

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро прокомментировала победу над россиянкой Марией Шараповой (6:4, 6:3) в четвертом круге US Open-2018. Отметим, что в день матча испанка отпраздновала 30-летний юбилей.

«Проснувшись утром, я сразу подумала о матче. Я просто хотела победить. Это отличный подарок для меня. В прошлом году в свой день рождения я играла с Винус Уильямс и проиграла. В этот раз мне не хотелось испытывать те же чувства. Я хотела почувствовать себя счастливой, так и получилось.

Я старалась играть агрессивно и сосредоточиться на своем теннисе. Нелегко играть на этом корте в первый раз. Я пыталась играть уверенно, потому что Мария выполняла удары очень быстро. Мне приходилось бегать и бороться. Думаю, я провела отличный матч от начала до конца», — цитирует Суарес-Наварро официальный сайт WTA.

Следующей соперницей Карлы будет 14-я сеяная американка Мэдисон Киз.