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Суарес-Наварро назвала победу над Шараповой отличным подарком на день рождения
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Суарес-Наварро назвала победу над Шараповой отличным подарком на день рождения 

SPORT24.ru + ещё 2 4 сентября 2018
Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро прокомментировала победу над россиянкой Марией Шараповой (6:4, 6:3) в четвертом круге US Open-2018. Отметим, что в день матча испанка отпраздновала 30-летний юбилей.
«Проснувшись утром, я сразу подумала о матче. Я просто хотела победить. Это отличный подарок для меня. В прошлом году в свой день рождения я играла с Винус Уильямс и проиграла. В этот раз мне не хотелось испытывать те же чувства. Я хотела почувствовать себя счастливой, так и получилось.
Я старалась играть агрессивно и сосредоточиться на своем теннисе. Нелегко играть на этом корте в первый раз. Я пыталась играть уверенно, потому что Мария выполняла удары очень быстро. Мне приходилось бегать и бороться. Думаю, я провела отличный матч от начала до конца», — цитирует Суарес-Наварро официальный сайт WTA.
Следующей соперницей Карлы будет 14-я сеяная американка Мэдисон Киз.
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