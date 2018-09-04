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Шарапова объяснила свое поражение на US Open
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Шарапова объяснила свое поражение на US Open 

Газета.Ru + ещё 2 4 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
Российская теннисистка Мария Шарапова объяснила свой проигрыш испанке Карле Суарес-Наварро в четвертом круге US Open, передает "Советский спорт".
Суарес-Наварро одержала победу в двух сетах со счетом 4:6, 3:6.
"Когда ты еще подросток и у тебя есть несколько сотен долларов, ты не имеешь представления о твоем будущем. Ты не знаешь, что будет дальше. У тебя есть лишь мечта. Это тяжелее, чем быть 31-летней и иметь возможность делать все, что захочется.
Думаю, Карда провела отличный матч. Она была хороша по многим параметрам. Карла действовала последовательно, когда это было нужно. Она заставила меня ошибаться. Суарес-Наварро двигалась невероятно здорово. Впрочем, все мы знаем, что Карла играет именно так", — цитирует Шарапову официальный сайт WTA.
Ранее Шарапова уступила Суарес-Наварро и покинула US Open.
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