Шарапова объяснила свое поражение на US Open

Суарес-Наварро одержала победу в двух сетах со счетом 4:6, 3:6.

"Когда ты еще подросток и у тебя есть несколько сотен долларов, ты не имеешь представления о твоем будущем. Ты не знаешь, что будет дальше. У тебя есть лишь мечта. Это тяжелее, чем быть 31-летней и иметь возможность делать все, что захочется.

Думаю, Карда провела отличный матч. Она была хороша по многим параметрам. Карла действовала последовательно, когда это было нужно. Она заставила меня ошибаться. Суарес-Наварро двигалась невероятно здорово. Впрочем, все мы знаем, что Карла играет именно так", — цитирует Шарапову официальный сайт WTA.

Ранее Шарапова уступила Суарес-Наварро и покинула US Open.