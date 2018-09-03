Фрайман не смогла пробиться в основную сетку юниорского US Open 2018

Российская теннисистка Дарья Фрайман не смогла пробиться в основную сетку юниорского Открытого чемпионата США. В финале квалификации она в двух партиях уступила представительнице Бельгии Виктории Калаитцис со счётом 4:6, 6:7 (7:9). Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту.

Дарья 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 5 двойных ошибок и 6 брейков.

В первом круге основной сетки турнира Калаитцис встретится с американкой Харрикейн Тарой Блэйк.