Фрайман не смогла пробиться в основную сетку юниорского US Open 2018 

Российская теннисистка Дарья Фрайман не смогла пробиться в основную сетку юниорского Открытого чемпионата США. В финале квалификации она в двух партиях уступила представительнице Бельгии Виктории Калаитцис со счётом 4:6, 6:7 (7:9). Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту.
Дарья 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 5 двойных ошибок и 6 брейков.
В первом круге основной сетки турнира Калаитцис встретится с американкой Харрикейн Тарой Блэйк.
Накануне во второй круг юниорского Открытого чемпионата США вышли две россиянки — Камилла Рахимова и Таисия Пачкалёва. Также в основной сетке выступят Оксана Селехметьева и Анастасия Тихонова.