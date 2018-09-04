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Федерер объяснил причину поражения на US Open
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Федерер объяснил причину поражения на US Open 

Газета.Ru + ещё 3 4 сентября 2018
Фото: Reuters
Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал поражение от представителя Австралии Джона Миллмана в четвертом круге US Open, передает "Советский спорт".
"По ходу игры мне было не продохнуть, я не мог нормально набрать в легкие воздуха. Такое со мной чуть ли не впервые. Два года назад над кортом установили крышу и условия сильно изменились. Циркуляция воздуха внутри арены пропала. US Open из-за этого ощущается совсем по-другому. В итоге приходится играть в насквозь мокрой одежде.
Мне понравилась заряженность Миллмана на борьбу, его характер. Он напоминает мне Давида Феррера и других игроков. У Джона лучше получилось справиться с жарой. К сожалению для меня, он родом из чуть ли не самого жаркого и влажного места на планете", — приводит слова теннисиста официальный сайт ATP.
Ранее Федерер проиграл в четвертом круге US Open и покинул турнир.
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