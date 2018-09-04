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Федерер проиграл малоизвестному австралийцу и выбыл из US Open
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Федерер проиграл малоизвестному австралийцу и выбыл из US Open 

Мир24 4 сентября 2018
Знаменитый швейцарский теннисист Роджер Федерер в четвертом круге Открытого чемпионата США сенсационно уступил Джону Миллману из Австралии, который занимает лишь 55-ю строчку ATP.
Как отмечается, упорный поединок длился более 3,5 часов и завершился в четырех партиях со счетом 6:3, 5:7, 6:7 (7:9), 6:7 (3:7).
Федерер сумел 13 раз подать навылет, при этом он совершил 76 невынужденных ошибок. Австралиец сделал восемь эйсов, допустив только 28 ошибок.
За выход в полуфинал турнира Миллман сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, который ранее одержал победу над португальцем Жоау Соузой — 6:3. 6:4, 6:3.
Напомним, ранее борьбу на Открытом чемпионате США прекратила Мария Шарапова. Россиянка в четвертом круге соревнований уступила Карле Суарес Наварро из Испании.
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