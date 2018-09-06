Блинкова вышла во второй круг турнира в Чикаго, Родина и Кудерметова выбыли

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Чикаго (США), в двух партиях обыграв представительницу США Франческу ди Лоренцо (WC) со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 55 минут. Анна 1 раз подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 двойных ошибок и 4 брейка. За выход в четвертьфинал соревнований Блинкова поспорит с американкой Даниэль Коллинз , посеянной под первым номером. Россиянка Евгения Родина, получившая седьмой номер посева, проиграла испанке Саре Соррибес-Тормо со счётом 2:6, 3:6. Вероника Кудерметова в трёх сетах уступила Сесил Каратанчевой (Q) из Болгарии со счётом 6:3, 0:6, 3:6.