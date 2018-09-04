Определились все четвертьфинальные пары US Open

Определились все четвертьфинальные пары Открытого чемпионата США по теннису — US Open — в мужском и женском разрядах.

У мужчин в борьбе за титул чемпиона остались восемь теннисистов, среди которых не оказалось места пятикратному чемпиону US Open швейцарцу Роджеру Федереру . Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

В женском одиночном разряде не осталось в борьбе за титул ни одной представительницы России, в том числе и победительницы US Open—2006 Марии Шараповой

Карла Суарес Наварро (Испания) — Мэдисон Киз (США).

Ранее российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что в своём возрасте считает себя счастливой и успешной.