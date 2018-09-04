Определились все четвертьфинальные пары US Open 

Определились все четвертьфинальные пары Открытого чемпионата США по теннису — US Open — в мужском и женском разрядах.
У мужчин в борьбе за титул чемпиона остались восемь теннисистов, среди которых не оказалось места пятикратному чемпиону US Open швейцарцу Роджеру Федереру. Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:
Рафаэль Надаль (Испания) — Доминик Тим (Австрия);
Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — Джон Изнер (США);
Марин Чилич (Хорватия) — Кей Нисикори (Япония);
Джон Миллман (Австралия) — Новак Джокович (Сербия).
В женском одиночном разряде не осталось в борьбе за титул ни одной представительницы России, в том числе и победительницы US Open—2006 Марии Шараповой.
Серена Уильямс (США) — Каролина Плишкова (Чехия);
Слоан Стивенс (США) — Анастасия Севастова (Латвия);
Наоми Осака (Япония) — Леся Цуренко (Украина);
Карла Суарес Наварро (Испания) — Мэдисон Киз (США).
Ранее российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что в своём возрасте считает себя счастливой и успешной.