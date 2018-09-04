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Шарапова оправдалась за позор на US Open
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Шарапова нелепо оправдалась за позор на чемпионате 

Дни.ру 4 сентября 2018
Российская теннисистка проиграла испанке Карле Суарес-Наварро в 1/8 финала турнира US Open. Таким образом Мария Шарапова вылетела с Открытого чемпионата США.
Матч длился 1 час 33 минуты. Суарес-Наварро победила в двух сетах (6:4, 6:3). Шарапова допустила восемь двойных ошибок и сумела добиться лишь трех брейк-пойнтов из восьми.
Свою неудачу на чемпионате по теннису россиянка объяснила весьма нелепо: слишком хорошо играла соперница. "Суарес-Наварро вынуждала меня делать ошибки. Она хорошо двигалась. Это то, что, как я думаю, известно всем, когда речь идет о матчах против таких соперниц, как Карла", — цитирует Шарапову сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).
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После поражения Марии Шараповой от Суарес Наварро представителей россиян во взрослых одиночных разрядах US Open-2018 не осталось. Открытый чемпионат США по теннису в этом году проходит с 27 августа по 9 сентября. Призовой фонд турнира составляет рекордные 53 миллиона долларов.
Традиционно US Open закрывает программу турниров Большого шлема. Ранее прошли Australian Open (Открытый чемпионат Австралии), Roland Garros (Открытый чемпионат Франции) и Wimbledon (Уимблдонский турнир в Великобритании).
Напомним, ранее в Сеть утекли пикантные фотографии Марии Шараповой на отдыхе с возлюбленным — бизнесменом Алексом Гилксом. На снимках экс-первая ракетка мира в черном раздельном купальнике и шляпке лежит то с телефоном, то с бокалом белого вина в руке, а в это время мужчина проявляет откровенные знаки внимания.
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