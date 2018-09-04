Шарапова оправдалась за позор на US Open

Шарапова нелепо оправдалась за позор на чемпионате

Российская теннисистка проиграла испанке Карле Суарес-Наварро в 1/8 финала турнира US Open. Таким образом Мария Шарапова вылетела с Открытого чемпионата США.

Матч длился 1 час 33 минуты. Суарес-Наварро победила в двух сетах (6:4, 6:3). Шарапова допустила восемь двойных ошибок и сумела добиться лишь трех брейк-пойнтов из восьми.

Свою неудачу на чемпионате по теннису россиянка объяснила весьма нелепо: слишком хорошо играла соперница. "Суарес-Наварро вынуждала меня делать ошибки. Она хорошо двигалась. Это то, что, как я думаю, известно всем, когда речь идет о матчах против таких соперниц, как Карла", — цитирует Шарапову сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

После поражения Марии Шараповой от Суарес Наварро представителей россиян во взрослых одиночных разрядах US Open-2018 не осталось. Открытый чемпионат США по теннису в этом году проходит с 27 августа по 9 сентября. Призовой фонд турнира составляет рекордные 53 миллиона долларов.

Традиционно US Open закрывает программу турниров Большого шлема. Ранее прошли Australian Open (Открытый чемпионат Австралии), Roland Garros (Открытый чемпионат Франции) и Wimbledon (Уимблдонский турнир в Великобритании).

Напомним, ранее в Сеть утекли пикантные фотографии Марии Шараповой на отдыхе с возлюбленным — бизнесменом Алексом Гилксом. На снимках экс-первая ракетка мира в черном раздельном купальнике и шляпке лежит то с телефоном, то с бокалом белого вина в руке, а в это время мужчина проявляет откровенные знаки внимания.