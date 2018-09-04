Фиаско Марии на любимом турнире. Шарапова сама отдала победу

Женский теннис непредсказуем

Мария Шарапова до сих пор никогда не проигрывала на центральном корте имени Артура Эша на Открытом чемпионате США в свете прожекторов. Ее серия побед в вечерних поединках после виктории в матче третьего круга над латвийкой Аленой Остапенко достигла цифры 22.

Встреча четвертого раунда, или 1/8 финала, с испанской Карлой Суарес-Наварро казалась отличной возможностью продлить и серию, и свое пребывание на одном из любимых турниров. Последний раз с испанкой Мария встречалась в 2015 году, и баланс их противостояний был уверенно в пользу россиянки — 4-1.

Александр Седов. Однако в женском теннисе, тем более на турнирах «Большого шлема» каждый новый поединок — отдельные история и испытание, тем более Суарес-Наварро набрала отменную форму и надеялась во второй раз в карьере пробиться в четвертьфинал US Open», — отметил корреспондент «Газеты.RU»

Не стоило ждать от Шараповой многого

«Питать иллюзий по поводу выступления Мария Шараповой в Нью-Йорке в этом году изначально не стоило. Минимум игровой практики на летних турнирах и отсутствие стабильности в игре и результатах в последнее время в целом — это не та основа, на которой строятся большие победы. Тем не менее, она оказалась единственной россиянкой, добравшейся до четвертого круга. Три весьма уверенно выигранных матча на первой неделе US Open и победа над Еленой Остапенко в третьем круге особенно стали приятным сюрпризом.

В четвертом круге Марии предстояло сыграть с Карлой Суарес Наварро. Испанка, умеющая играть по всему корту, создаст трудности кому угодно, но россиянке удавалось побеждать ее в четырех предыдущих встречах из пяти — и на грунте, и на харде. 3 сентября теннисистке с Канарских островов исполнилось 30 лет. И матч против одной из ярчайших звезд женского тенниса на самом большом корте мира — арене Артура Эша — в вечерний прайм-тайм представлялся неплохим подарком для нее», — отметила автор «Спорт-Экспресса» Мария Никулашкина

Россиянка слишком много ошибалась

«Мария Шарапова не сумела пробиться в четвертьфинал US Open, где не была с 2012 года. В четвёртом раунде россиянку обыграла Карла Суарес-Наварро. На старте матча Мария упустила двойной брейк-пойнт и в итоге проиграла четыре гейма подряд. При этом одну из своих подач Шарапова практически полностью отдала на двойных ошибках, сделав их три раза подряд! После этого Мария включилась в борьбу и почти отыгралась, но при счёте 5:4 и 0:30 на подаче соперницы допустила несколько неточностей.

Во втором сете было больше затяжных геймов, но Шарапова по-прежнему слишком много ошибалась. Подача начала работать лучше, а вот ошибок с игры меньше не стало. Россиянка никак не могла приспособиться и к резким контратакам соперницы. К тому же Карла боролась за все мячи, и это помогло ей взять все затяжные геймы партии — 6:4, 6:3 в пользу испанки.

Между прочим, Мария впервые проиграла матч вечерней сессии на US Open — до того она одержала победы во всех 23 поединках, игравшихся вечером по времени Нью-Йорка. Днём Шарапова победила только в 15 матчах из 25. На этом US Open она провела все четыре встречи в вечерней сессии. Таким расписанием до матча был недоволен тренер Суарес-Наварро, считавший, что игра должна была состояться днём. Впрочем, вряд ли он хочет жаловаться теперь», — пишет обозреватель «Чемпионата» Артем Тайманов.