Действующая чемпионка US Open американка Стивенс уступила в 1/4 финала

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. / ТАСС /. Анастасия Севастова из Латвии одержала победу над американкой Слоан Стивенс в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису — заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $53 млн), который проходит в Нью-Йорке.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу 28-летней Севастовой, посеянной на турнире под 19-м номером. 25-летняя Стивенс, которая победила на Открытом чемпионате США в прошлом году, была посеяна под третьим номером.

В полуфинале Севастова сыграет с победительницей четвертьфинального матча между американкой Сереной Уильямс (17) и чешкой Каролиной Плишковой (8).

Среди теннисисток, продолжающих борьбу за победу в турнире, только Плишкова входит в первую десятку мирового рейтинга.

Севастова впервые в карьере вышла в полуфинал турнира серии Большого шлема. Также она стала первой латвийской теннисисткой, добившейся такого результата. Ранее ее лучшим выступлением на турнирах Большого шлема был выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США (2016, 2017).

Открытый чемпионат США завершится 9 сентября.