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Дель Потро обыграл Изнера в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису
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Дель Потро обыграл Изнера в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису 

ТАСС + ещё 1 5 сентября 2018
НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Аргентинец Хуан Мартин дель Потро обыграл американца Джона Изнера в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата США по теннису. Общий призовой фонд заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема, который проходит в Нью-Йорке, составляет $53 млн  Встреча продолжалась 3 часа 27 минут и завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:4), 6:2 в пользу дель Потро. Ранее соперники 11 раз встречались на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Теперь на счету аргентинца, посеянного на US Open под третьим номером, восемь побед, у Изнера (11) — четыре.
В полуфинале дель Потро сыграет с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Доминик Тим (Австрия, 9).
Аргентинец 10-й раз выступает на Открытом чемпионате США. В 2009 году теннисист стал победителем турнира. Изнер принимал участие на US Open в 12-й раз. Американец повторил свой лучший результат, выйдя в четвертьфинал. Ранее ему это удавалось сделать в 2011 году.
Открытый чемпионат США завершится 9 сентября.
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