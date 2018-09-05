Дель Потро обыграл Изнера в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. / ТАСС /. Аргентинец Хуан Мартин дель Потро обыграл американца Джона Изнера в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата США по теннису. Общий призовой фонд заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема, который проходит в Нью-Йорке, составляет $53 млн Встреча продолжалась 3 часа 27 минут и завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:4), 6:2 в пользу дель Потро. Ранее соперники 11 раз встречались на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Теперь на счету аргентинца, посеянного на US Open под третьим номером, восемь побед, у Изнера (11) — четыре.

Аргентинец 10-й раз выступает на Открытом чемпионате США. В 2009 году теннисист стал победителем турнира. Изнер принимал участие на US Open в 12-й раз. Американец повторил свой лучший результат, выйдя в четвертьфинал. Ранее ему это удавалось сделать в 2011 году.

Открытый чемпионат США завершится 9 сентября.